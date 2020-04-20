В Нижнем Тагиле «Бессмертный полк» впервые пройдёт в режиме видеотрансляции 9 мая

Шествие «Бессмертного полка» в Нижнем Тагиле 9 мая пройдёт в формате телевизионной трансляции. Для показа одного из центральных событий Дня Победы будут задействованы городские телеканалы «Тагил-ТВ» и «Телекон». Все праздничные дни на местном ТВ, светодиодном экране на Театральной площади и в соцсетях будут показывать видеоматериалы с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Кроме того, любой тагильчанин сможет присоединиться к акции «Праздник в сердце», разместив 9 мая фотографии героев войны в окнах своей квартиры.

75-летие Дня Победы обсуждалось сегодня на заседании оргкомитета в мэрии, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города. Чтобы не допустить нарушения режима самоизоляции тагильчан, праздничные мероприятия, посвящённые юбилейной дате, перенесут на электронные площадки. Дворцы культуры, театры и музеи города представят на своих официальных страницах в интернете записи спектаклей, аудиозаписи стихов и концертов.

На сайте Дворца молодёжи объявят танцевальный флешмоб «Вальс Победы», песенную акцию «День Победы», а также чтение стихов в режиме онлайн. На порталах спортшкол опубликуют информацию о воинах-спортсменах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Тематические рубрики с фотографиями создадут также на сайтах школ. Досуговый центр «Урал» будет транслировать на своём интернет-ресурсе видеозаписи телепередачи «Интернет-бабушка» с рассказами о войне.

«Мы не имеем права оставить самую значимую дату в истории нашей страны без внимания», — отметил во время совещания мэр Владислав Пинаев.

С 7 по 12 мая в Нижнем Тагиле, а также в сёлах и деревнях будут возлагать цветы к мемориальным комплексам, установленным в честь участников Великой Отечественной войны. Торжественные акции, отмечают в мэрии, пройдут с участием ограниченного числа людей.

Ранее, 16 апреля, Владимир Путин отложил парад Победы в Москве — по его словам, подобное массовое мероприятие невозможно проводить, так как «риски, связанные с эпидемией [COVID-19], пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки». Позднее также была отменена акция «Бессмертный полк».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».