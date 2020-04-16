Владимир Путин перенёс парад Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. Также он сообщил, что откладывает подготовку к 9 Мая.

«До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжёлый выбор: и дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдёт к 9 Мая, ещё чрезвычайно высоки, и это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин также подчеркнул, что допускает, что Парад победы всё же будет проведён 9 Мая.

«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведём все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более что весь этот год объявлен Годом памяти и славы», — сказал президент.

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