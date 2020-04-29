В День Победы над центром Екатеринбурга пролетят 22 военных самолёта

В воздушном параде Победы, который пройдёт 9 мая над центром Екатеринбурга, будут задействованы 22 единицы авиационной техники. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Это оперативно-практическая авиация — истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24 МР, вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные Ан-26, Ан-12 и Л-410. Стоит отметить, что жители Екатеринбурга впервые увидят Су-34, которые в прошлом году поступили на вооружение челябинского авиаполка», — пояснил Лапин.

Он добавил, что 5 и 7 мая в уральской столице пройдут репетиции авиапарада.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин перенёс парад Победы на неопределённый срок. Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году в Нижнем Тагиле пройдёт в режиме видеотрансляции.