Паралимпийский комитет России временно восстановили в правах

Международный паралимпийский комитет (IPC) решил условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР), пишет РБК.

Глава IPC Эндрю Парсонс на пресс-конференции заявил о восстановлении прав организации до 15 марта, затем ПКР может быть восстановлен полностью, если выполнил все условия IPC.

Отмечается, что российские спортсмены смогут выступать под флагом страны и будут допущены к Паралимпиадам 2020 и 2022 годов при соответствии особым условиям тестирования. В январе комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) допускал отстранение России от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года в Токио.

Напомним, членство ПКР в IPC было приостановлено в августе 2016 года, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад, в котором говорилось о существовании в России государственной программы допинга и подмены проб спортсменов. Российские власти отрицали свою причастность к такой системе.

В декабре 2017 года ПКР сообщал, что не может выполнить требования IPC для восстановления своих прав, так как для этого сначала должны быть возобновлены права Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В сентябре 2018 года Исполнительный комитет WADA проголосовал за восстановление РУСАДА в правах, однако глава российского антидопингового агентства называл его условным.