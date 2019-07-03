Отстранён от должности глава наркоотдела, ответственный за задержание Ивана Голунова

Руководитель антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранён от должности на время проведения служебной проверки по делу Ивана Голунова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя столичного главка МВД Юрия Титова.

«В настоящее время продолжается проверка. На период ее проведения сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности», — заявил Титов.

Напомним, сотрудники отдела полиции, подконтрольного Щирову, 6 июня провели незаконное задержание корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Его подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Доказать вину Голунова не удалось. 11 июня все обвинения с него были сняты.

Это уже не первое громкое увольнение по этому делу. Ранее президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД генерал-майора полиции Андрея Пучкова.