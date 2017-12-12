Открытие цирка в Нижнем Тагиле попало в топ запросов «Яндекса»

Открытие нижнетагильского цирка после ремонта оказалось на втором месте в топе региональных запросов в поисковой системе «Яндекс», сообщает пресс-служба компании. Опередили этот запрос лишь выборы губернатора Свердловской области. Также в список запросов о местных событиях попали сильный ураган в Свердловской области, выброс рутения в Челябинской области, сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге, поиски Димы Пескова, убийство в Верхней Пышме, ДТП на Полевском тракте 9 сентября, митинги 26 марта в Екатеринбурге и концерт Scorpions в Екатеринбурге.

Что касается событий в мире, то по числу запросов от жителей области на 1-м месте — введение штрафа за отсутствие знака «Шипы». Затем шли запросы о скандале вокруг фильма «Матильда», группы смерти и «Синий кит», деятельность ФБК, теракт в Петербургском метрополитене, эпидемия вируса Коксаки в Турции, сильный шторм в Москве, преследование рохинджа в Мьянме, инаугурация Трампа и меморандум РАН «О лженаучности гомеопатии».

Среди мужчин самыми популярными оказались Дима Билан, Андрей Малахов, Анатолий Пашинин, Армен Джигарханян, Евгений Куйвашев, Кирилл Серебренников, Кевин Спейси, Кит Харингтон, Владимир Кузьмин и Дмитрий Борисов. Среди женщин в десятке популярных запросов — Мария Максакова, Юлия Самойлова, Дана Борисова, Полина Попова, Диана Шурыгина, Анастасия Волочкова, Анастасия Шубская, Брижит Макрон, Дарья Клюкина и Равшана Куркова.

Нижнетагильский цирк впервые после капитального ремонта встретил зрителей в конце сентября большим шоу «Здравствуйте, друзья!» с участием артистов трёх столичных цирков. Цирк был закрыт на капремонт в 2015 году. Стоимость контракта превысила 300 миллионов рублей. Генподрядчиком выступила екатеринбургская компания «Урал Инжиниринг».