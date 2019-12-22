Общество

«От него кости через полгода разлагаются». В Нижнем Тагиле родителей школьников в мессенджерах пугают конфетами с китайскими синтетическими наркотиками

22.12.2019 14:05
«От него кости через полгода разлагаются». В Нижнем Тагиле родителей школьников в мессенджерах пугают конфетами с китайскими синтетическими наркотиками

В середине декабря родители тагильских школьников в мессенджерах стали распространять информацию о «наркотических китайских конфетах», которые неизвестные раздают детям. К сообщениям обычно прикрепляется аудиофайл, записанный якобы учителем одной из местных школ. Педагог, который не называет себя и номер школы, рассказывает об экстренном совещании, на котором и стало известно о смертельно опасных угощениях.

«Это не просто слух такое уже есть во всех школах, и нашей тоже. Детям раздают жвачки, угощают конфетками, в которых находится дешёвый синтетический китайский наркотик. Сегодня у нас нашли целый пакет. Дети из пятого класса его уже попробовали. Эффект длится минут 15–20. Потом всё исчезает. Чем этот наркотик страшен после второго применения ребёнок уже зависим от него. Он не совсем адекватно себя ведёт. А через полгода применения кости начинают разлагаться. У нас в городе, оказывается, есть центр, где лежит 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Они находятся на лечении».

По данным СМИ, впервые данная аудиозапись массово рассылалась в 2018 году, а слух о таких конфетах распространяется ещё с 2014 года, но пока нет ни одного официально зарегистрированного случая. Аналогичные сообщения о распространении «наркотических конфет» в школах в декабре успели дойти до жителей Петербурга, Липецка, Смоленска, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы.

«И ведь на такие “страшилки” ведутся даже те родители, которые, казалось бы, ко всему относятся скептически. Ведь не первый год уже одни и те же фейки по соцсетям ходят, и все уже должны к ним привыкнуть и не обращать внимания, рассказал АН “Между строк” один из педагогов. Ну сами подумайте: зачем кому-то давать детям наркотики? Да если бы такое случилось на самом деле, то уже все спецслужбы на ушах бы стояли». 

В Нижнем Тагиле эта массовая рассылка в мессенджерах совпала с волной распространения снюса. Родители школьников, полиция и педагоги заявляют о массовом увлечении подростков бестабачными сосательными подушечками снюсами, которые содержат большое количество никотина, но совершенно легально продаются даже несовершеннолетним. 

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