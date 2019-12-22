«От него кости через полгода разлагаются». В Нижнем Тагиле родителей школьников в мессенджерах пугают конфетами с китайскими синтетическими наркотиками

В середине декабря родители тагильских школьников в мессенджерах стали распространять информацию о «наркотических китайских конфетах», которые неизвестные раздают детям. К сообщениям обычно прикрепляется аудиофайл, записанный якобы учителем одной из местных школ. Педагог, который не называет себя и номер школы, рассказывает об экстренном совещании, на котором и стало известно о смертельно опасных угощениях.

«Это не просто слух — такое уже есть во всех школах, и нашей тоже. Детям раздают жвачки, угощают конфетками, в которых находится дешёвый синтетический китайский наркотик. Сегодня у нас нашли целый пакет. Дети из пятого класса его уже попробовали. Эффект длится минут 15–20. Потом всё исчезает. Чем этот наркотик страшен — после второго применения ребёнок уже зависим от него. Он не совсем адекватно себя ведёт. А через полгода применения кости начинают разлагаться. У нас в городе, оказывается, есть центр, где лежит 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет. Они находятся на лечении».

По данным СМИ, впервые данная аудиозапись массово рассылалась в 2018 году, а слух о таких конфетах распространяется ещё с 2014 года, но пока нет ни одного официально зарегистрированного случая. Аналогичные сообщения о распространении «наркотических конфет» в школах в декабре успели дойти до жителей Петербурга, Липецка, Смоленска, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы.

«И ведь на такие “страшилки” ведутся даже те родители, которые, казалось бы, ко всему относятся скептически. Ведь не первый год уже одни и те же фейки по соцсетям ходят, и все уже должны к ним привыкнуть и не обращать внимания, — рассказал АН “Между строк” один из педагогов. — Ну сами подумайте: зачем кому-то давать детям наркотики? Да если бы такое случилось на самом деле, то уже все спецслужбы на ушах бы стояли».

В Нижнем Тагиле эта массовая рассылка в мессенджерах совпала с волной распространения снюса. Родители школьников, полиция и педагоги заявляют о массовом увлечении подростков бестабачными сосательными подушечками снюсами, которые содержат большое количество никотина, но совершенно легально продаются даже несовершеннолетним.