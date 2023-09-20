«Основные магистрали будут сданы в конце сентября». Владислав Пинаев проверил объекты дорожного строительства в Нижнем Тагиле 

19 сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с руководителями сферы городского хозяйства проверил ход работ на объектах дорожного строительства. Журналист АН «Между строк» приняла участие в объезде.

На проспекте Мира глава города встретился с представителями подрядных организаций, осуществляющих комплексный ремонт автодороги и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участках от проспекта Ленина до улицы Победы, которые разделяет улица Циолковского. Строительство на этом объекте идёт не один месяц, и, как утверждают в подрядной организации, из-за изменений, возникающих по ходу работ, приходится почти ежемесячно менять техническую документацию. Также у компании были перебои с поставкой тротуарной плитки, но сейчас ситуация выровнялась, и к 25 сентября планируется закончить ремонт.

За мостом, недалеко от строительного техникума, тоже ведутся работы. На вопрос мэра, как маломобильные граждане будут спускаться к трамваю, подрядчик объяснил, что пандус пойдёт прямо с моста на понижение и будет выходить на мост с другой стороны. Организация пообещала к концу октября поставить остановки и повесить знак на дороге, а также покрасить забор у прилегающей территории.

«Вдоль всего проспекта Мира трамвайные остановки раньше были совмещены с автобусными. Их развели в разные места. Теперь они сделаны с правильным решением по обходу транспортного средства. То есть трамвай мы обходим спереди, автобус — сзади», — прокомментировал заместитель директора службы городского хозяйства Николай Новиков.

На улице Фрунзе МУП «Тагилдорстрой» поставило «золотую» остановку, которая не соответствует требованиям ГОСТ. Представители администрации заверили журналистов, что поправят скамью, непригодную для использования.

По просьбе директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева мэр поддержал идею потратить сэкономленные средства на полноценный ремонт перекрёстка Краснознамённая — Верхняя Черепанова, вместо объекта «Маральский мост».

«В конце сентября или начале октября будем предъявлять объект на улице Фрунзе межведомственной комиссии. Асфальтобетонная смесь на проезжей части уложена. Делаем сейчас съезды, примыкания, выполняем работы по мощению плитки на обеих сторонах улицы в районе остановки “Рудоуправление”, которые будут завершены в ближайшие две-три недели», — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Также мэр побывал в микрорайоне Муринские пруды, где проходят строительные работы в периметре улиц Булата Окуджавы, Удовенко, Доктора Юрьевой, Уральского проспекта и дублёра Черноисточинского шоссе. По словам директора «Тагилдорстроя», в этом сезоне будут выполнены три из четырёх этапов строительства и благоустройства, но часть работ на улице Смелянского перейдёт на следующий год.

«Сейчас мы завершаем строительный сезон. Нет отстающих объектов строительства, все они в высокой степени готовности. Остаётся работать две-три недели, и везде просматривается окончание работ. Традиционно ко Дню работника дорожного хозяйства объекты будут сданы», — комментирует ситуацию директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

«Сегодня мы проехали по дорогам. Часть из них сделаны в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. Посмотрел ход работ. Самые основные магистрали — улица Фрунзе и улица Мира — будут сданы в конце сентября. Отдельно заехали посмотрели улицу Захарова и улицу Удовенко. Это такой долгоиграющий проект. Ранее он был построен не по проекту, поэтому ввести дороги в эксплуатацию не представлялось возможным. Сложно было объяснить ситуацию жителям. В этом году мы предусмотрели финансы и за счёт местного бюджета внесли изменения в действующий проект. Сейчас возводятся другие транспортные развязки. У ТЦ “Кит” будет отдельная развязка с Черноисточинского шоссе и Захарова — Удовенко. Поэтому движение по временной схеме в скором времени будет открыто. Контракт по работам рассчитан на два года. На следующий год останется малая часть строительства, и объект будет закончен»,— отметил Владислав Пинаев.