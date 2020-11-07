​​​​​​​Основателя в соцсетях группы «Мужское государство» оштрафовали на 10 тысяч рублей за унижение человеческого достоинства

07.11.2020 13:47
В Саратовской области суд признал администратора телеграм-канала «Мужское государство» и сообщества «Бутылка» во «ВКонтакте» Владислава Позднякова виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. В качестве меры наказания был избран штраф в размере 10 тысяч рублей.
В опубликованном на сайте Балаковского райсуда постановлении отмечается, что Позднякову вменили 39 эпизодов административного правонарушения. Согласно проведённым проверкам, в постах мужчины обнаружили «негативную оценку» групп лиц «русские женщины», «гомосексуалисты», «силовые структуры», «органы местного самоуправления» и другие.
- «Мужское государство» — движение и одноимённый канал в телеграм-канале. Владислав Поздняков пропагандирует националистические и расистские взгляды. В декабре 2019 года его приговорили к двум годам условно из-за возбуждения ненависти к женщинам (ч. 1 ст. 282 УК), но спустя несколько месяцев дело закрыли из-за частичной декриминализации статьи.
- Согласно разным версиям, сейчас Поздняков живёт в Польше или Грузии. В мае этого года против Позднякова запустили онлайн-кампанию с требованием привлечь его к ответственности за травлю женщин.
- В начале июля Владислав Поздняков инсценировал свою смерть в Турции. Позже он объяснил свои действия «троллингом недоброжелателей».