​​​​​​​Основателя в соцсетях группы «Мужское государство» оштрафовали на 10 тысяч рублей за унижение человеческого достоинства

В Саратовской области суд признал администратора телеграм-канала «Мужское государство» и сообщества «Бутылка» во «ВКонтакте» Владислава Позднякова виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. В качестве меры наказания был избран штраф в размере 10 тысяч рублей.

В опубликованном на сайте Балаковского райсуда постановлении отмечается, что Позднякову вменили 39 эпизодов административного правонарушения. Согласно проведённым проверкам, в постах мужчины обнаружили «негативную оценку» групп лиц «русские женщины», «гомосексуалисты», «силовые структуры», «органы местного самоуправления» и другие.