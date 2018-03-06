Оргкомитет ЧМ-2018 возглавил Аркадий Дворкович

Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2018 года возглавил вице-премьер Аркадий Дворкович, со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко пишет «Интерфакс».

«Мы приняли решение, что генеральным директором [оргкомитета] является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его. Моя задача — выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство; строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем всё передать оргкомитету», — заявил Мутко.

Ранее оргкомитетом руководил сам Виталий Мутко, в конце декабря 2017 года он заявил, что оставит пост председателя организации и сосредоточится на работе в правительстве. Пресс-служба оргкомитета сообщила, что Сорокин будет совмещать должности гендиректора и председателя организации. 4 января премьер-министр Дмитрий Медведев исключил Мутко из наблюдательного совета оргкомитета чемпионата.

В конце января на сайте правительства из перечня полномочий вице-премьера Мутко исчез пункт о подготовке чемпионата мира по футболу, но появился пункт об организации, подготовке и проведении крупных спортивных мероприятий.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Мутко от Олимпиады, а российской сборной запретил участвовать в соревнованиях в Пхёнчхане.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.