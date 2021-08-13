Организаторы Уральской биеннале отказались разрисовывать фасад «Самородка» после жалоб тагильчан, но пообещали его отреставрировать

Организаторы Уральской индустриальной биеннале современного искусства отказались от идеи создания мурала на здании «Самородка» в Нижнем Тагиле. После негативных отзывов в соцсетях по поводу удручающего внешнего вида здания, построенного в стиле сталинского ампира, было принято решение для начала привести в порядок фасад.

Напомним, мурал по мотивам произведения легендарного тагильского художника Алексея Константинова планировали разместить на фасаде здания бывшего колледжа «Самородок» на улице Циолковского. В начале июля АН «Между строк» совместно с организаторами биеннале запустило голосование для выбора произведения. Тагильчане выбрали работу художника под названием «Голова волка».



Тагильчане выбрали работу художника под названием «Диагональная композиция» — первый вариант на коллаже



Параллельно с голосованием в социальных сетях развернулась дискуссия по поводу того, нужно ли расписывать стену здания, относящегося к стилю сталинского ампира. В итоге организаторы биеннале и команда креативного кластера решили отремонтировать фасад здания, а уже потом обсуждать с горожанами, нужно ли размещать на нём арт-объект.

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«Ранее мы презентовали эскиз мурала на фасаде кластера по мотивам работ тагильского художника Алексея Константинова. Это могло бы стать началом выставки в городском пространстве и новой достопримечательностью Тагила. Но мы услышали переживания горожан о сохранности фасада здания и предлагаем дождаться окончания ремонтных работ, чтобы обсудить, как мурал будет выглядеть в будущем», — заявили «Афише МС» организаторы биеннале.

Здание «Самородка» было построено в 1952 году и изначально в нём располагался Дом пионеров, позже здесь разместилось училище «Самородок». В 2015 году, когда «Самородок» объединили с Нижнетагильским колледжем Демидова, студенты переехали в другое здание, а помещения на Мира оказались невостребованными. Теперь в здании при финансовой поддержке ЕВРАЗа хотят создать креативный кластер samoro.doc для художников и ремесленников.

Уже 21 августа биеннале откроет в Нижнем Тагиле два проекта программы арт-резиденций. В Нижнетагильском музее начнёт работу выставка японского художника Икуру Куваджима «Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином» (6+). В «Самородке» буден дан старт проекту художника и куратора из Красноярска Александра Закирова «Тагильская школа. Художники и явления».

Добавим, это уже второй конфликт Уральской биеннале и тагильских художников в этом году. Ранее выпускница худграфа НТГСПИ Алиса Горшенина призвала бойкотировать выставку биеннале в Екатеринбургском цирке, потому что это место эксплуатации животных.