Оксимирон предложил 2 млн рублей залога за фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова

Рэпер Оксимирон предложил залог в размере двух миллионов рублей за студента ВШЭ Егора Жукова, который проходит фигурантом дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля, пишет «Дождь».

Оксимирон пришёл в Мосгорсуд на рассмотрение апелляции на меру пресечения, чтобы поддержать Жукова и других фигурантов дела, однако рэпера не пустили в зал заседания, так как там не было свободных мест. На заседании находятся юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и актриса, один из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, они собираются выступить поручителями Жукова.

Накануне главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов предложил залог в миллион рублей за другого фигуранта дела — Сергея Абаничева.

Напомним, дело о «массовых беспорядках» завели после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, которая закончилась задержанием более тысячи человек. В поддержку фигурантов дела выступали участники митинга 10 августа на проспекте Сахарова. В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.