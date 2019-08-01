СК задержал пятерых человек по подозрению в массовых беспорядках 27 июля

Следственный комитет (СКР) задержал пятерых человек, которых подозревают в причастности к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции 27 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, количество причастных к нарушению статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки») равняется десяти. Следствие настаивает на том, что они принимали наиболее активное участие в несогласованной акции, где и нарушили закон.

«В настоящее время в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы и иные следственные действия», — сказала Петренко.

Она уточнила, что от действий нарушителей пострадали прохожие, не принимавшие участия в акции, они причинили материальный ущерб имуществу некоторых граждан и организаций.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По разным оценкам, на акцию пришло от 3 до 6 тысяч человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. СКР по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Обыски по этому делу прошли у нескольких участников акции, их допросили в качестве свидетелей и отпустили.