ОКР согласился отправить россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом

Олимпийское собрание ОКР выступило за участие российских спортсменов в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе, со ссылкой на информированный источник пишет ТАСС. Решение члены Олимпийского комитета России приняли единогласно.

Накануне глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая заявляла, что большинство спортсменов уже согласились поехать в Пхёнчхан в таком качестве.

Ранее, 5 декабря, МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 года в Южной Корее из-за допингового скандала. Спортсменам, не замеченным в употреблении допинга, разрешили выступать под нейтральным флагом. Кроме того, российским спортивным чиновникам было отказано в аккредитации на Олимпиаду, причём вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко — пожизненно.