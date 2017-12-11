Комиссия спортсменов ОКР поддержала решивших участвовать в ОИ-2018 атлетов

11.12.2017 15:44
Комиссия спортсменов ОКР поддержала решивших участвовать в ОИ-2018 атлетов

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане в нейтральном статусе, со ссылкой на заявление главы комиссии Софьи Великой пишет «Р-Спорт».

«Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по Skype со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать», сказала Великая.

По её словам, спортсменов, отказавшихся выступать под нейтральным флагом, «называть сейчас некорректно».

«Но большинство спортсменов выступило за участие в Олимпиаде. Спортсмены всех видов спорта выразили желание поехать на Игры. Мы сделали максимально возможное за эти дни после того, как исполком МОК озвучил своё решение», добавила олимпийская чемпионка по фехтованию.

Напомним, 5 декабря исполком МОК по следам допинговых расследований сообщил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых», не замеченных в применении допинга российских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом — в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Российская сторона должна озвучить своё решение об участии в Олимпиаде на собрании 12 декабря.

Фото: 
ТАСС
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