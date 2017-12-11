Комиссия спортсменов ОКР поддержала решивших участвовать в ОИ-2018 атлетов

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане в нейтральном статусе, со ссылкой на заявление главы комиссии Софьи Великой пишет «Р-Спорт».

«Мы рассмотрели ряд разных сообщений, общались по Skype со спортсменами, которые участвуют в этапах Кубков мира. Постарались собрать максимум мнений. Большинство спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде. Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать», — сказала Великая.

По её словам, спортсменов, отказавшихся выступать под нейтральным флагом, «называть сейчас некорректно».

«Но большинство спортсменов выступило за участие в Олимпиаде. Спортсмены всех видов спорта выразили желание поехать на Игры. Мы сделали максимально возможное за эти дни после того, как исполком МОК озвучил своё решение», — добавила олимпийская чемпионка по фехтованию.

Напомним, 5 декабря исполком МОК по следам допинговых расследований сообщил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых», не замеченных в применении допинга российских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом — в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Российская сторона должна озвучить своё решение об участии в Олимпиаде на собрании 12 декабря.