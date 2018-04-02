Около Госдумы задержали правозащитницу с картонной фигурой Леонида Слуцкого. «Я руки не распускаю, ну так если чуть-чуть…»

В Москве возле здания Госдумы полицейские задержали правозащитницу Алёну Попову. Девушка пришла к парламенту с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, которого журналисты нескольких федеральных СМИ обвиняют в сексуальных домогательствах. На фигуре народного избранника была написана фраза: «Я руки не распускаю, ну так если чуть-чуть…».

Вскоре к правозащитнице подошли правоохранители, они задержали её за проведение пикета с использованием сборно-разборной конструкции без предварительного уведомления. Об этом сама Алёна Попова написала на своей странице в Facebook.

По закону для проведения пикета с использованием сборно-разборной конструкции необходимо подать заявку за три дня. Для обычного пикета с плакатом уведомление не требуется. Если на Попову составят административный протокол, то её могут заставить заплатить штраф от 20 до 30 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия без уведомления.

Напомним, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова открыто обвинили Слуцкого в домогательствах. Рустамова и Жук также обратились в комиссию Госдумы по депутатской этике с жалобой на действия депутата. Комиссия рассмотрела эти заявления, но не нашла нарушений в поведении Слуцкого. В знак протеста десятки российских федеральных и региональных изданий решили отозвать своих журналистов из Госдумы и отказаться от освещения деятельности Слуцкого и комиссии по этике. Российский независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ также прекратить сотрудничество с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким.

Депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Алексей Балыбердин ранее прокомментировали скандал вокруг Слуцкого.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.