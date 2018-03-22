Депутаты Госдумы от Свердловской области прокомментировали скандал вокруг Слуцкого. «Госдума понесла колоссальные репутационные потери»

22.03.2018 13:59
Депутаты Госдумы от Свердловской области прокомментировали скандал вокруг Слуцкого. «Госдума понесла колоссальные репутационные потери»

Депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Алексей Балыбердин прокомментировали скандал вокруг председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого журналисты нескольких федеральных СМИ обвиняют в домогательствах. Накануне, 21 марта, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента «Русской службы Би-Би-Си» Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. «Коммерсантъ» отреагировал на решение депутатов отказом от сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике. Акцию поддержали многие российские СМИ.

Парламентарий от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин не исключил возможность провокации Слуцкого со стороны одной из журналисток.

«Девушка-журналист (Фарида Рустамова. Прим. ред.) обвинила депутата Госдумы в непристойном поведении, якобы приставал и что-то там предлагал. Вот у меня вопрос к вам как к журналистке: вы всегда с собой носите в кармане диктофон включённый, на любых встречах? У неё в кармане оказался включённый диктофон, и там записаны какие-то фразы, которые якобы Слуцкий говорит в её адрес. Отсюда возникает вопрос: не было ли это какой-то провокацией? Никто из нас не присутствовал при этой встрече, не видел, как вела себя девушка в этой ситуации и Слуцкий. Тут о корректности действий с двух сторон нужно говорить. Если каждая женщина, пусть она журналист или из другой сферы деятельности, будет опубликовывать и выставлять на всеобщее обозрение знаки внимания, которые ей оказывают мужчины, что тогда получится?»  высказался Алексей Балыбердин.

Он также отметил, что «нельзя лишать мужчину права ухаживать за женщиной».

«Весь мир держится на том, что есть мужчины и женщины. Это постулаты нашего человечества. Мужчина ухаживает за женщиной, оказывает ей знаки внимания. Если женщине нравятся его знаки внимания, она ответит взаимностью. Если нет она должна отказать, а мужчина, по моему мнению, прекратить какие-то дальнейшие свои действия. Если запретить совсем мужчинам ухаживать за женщинами, на этом, думаю, мир и рухнет сразу. Но здесь в любом случае ситуация была неоднозначная», добавил парламентарий.

Объявление бойкота Госдуме, по мнению Балыбердина, личное мнение и решение каждого отдельного журналиста.

«Ну хорошо, давайте пусть тогда только мужчины освещают деятельность Госдумы, у нас останутся в думе журналисты-мужчины», сказал Балыбердин, добавив, что в каждой профессии есть свои плюсы и минусы.

Андрей Альшевских назвал ситуацию со Слуцким непростой и некрасивой. По его мнению, в имиджевом плане Госдума уже понесла колоссальные репутационные потери. Бойкот СМИ, считает парламентарий, ударит как по самим журналистам, так и по избирателям — они лишатся той информации, которая озвучивается в стенах Госдумы.

«Это негативно скажется в первую очередь на населении. Госдума это всё-таки высший представительный орган РФ, для того депутаты туда и избираются, чтобы обсуждать и принимать законы. Госдума разрабатывает и принимает законы, по которым развивается РФ и живут все граждане России. А одно из главных направлений журналистов делать новости и информировать население о происходящих событиях. И даже если ваши коллеги-журналисты берут на бойкот только работу данного депутата (Леонида Слуцкого. Прим. ред.) и всего, что с ним связано, бойкот объявляется комитету, который работает на международных аренах. В непростой международной обстановке… это неправильно, когда один из базовых комитетов будет лишён возможности доносить свою позицию до жителя РФ. На мой взгляд, бойкот это не выход из сложившейся ситуации», считает Андрей Альшевских.

Парламентарий отметил, что не является членом комитета по этике и поэтому не может оценить, насколько объективно принятое решение. Но как член комитета Госдумы по контролю и регламенту сообщил, что данная тема будет затронута на одном из ближайших заседаний органа.

«Есть смысл посмотреть и поизучать взаимодействие в стенах Госдумы между журналистским сообществом и депутатами Госдумы. Может быть, нужно проработать более чётко этот механизм, регламентировать эти взаимоотношения. Чтобы минимизировать репутационные вещи, которые произошли. И в любом случае эмоции сейчас должны стихнуть. Нужно садиться руководству Госдумы с представителями средств массовой информации и вырабатывать какие-то определённые точки соприкосновения для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, перешагнуть её и двигаться дальше. Мы делаем одно общее дело», отметил Альшевских.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.

Фото: 
Facebook, «Дождь»
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