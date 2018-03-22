Депутаты Госдумы от Свердловской области прокомментировали скандал вокруг Слуцкого. «Госдума понесла колоссальные репутационные потери»

Депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Алексей Балыбердин прокомментировали скандал вокруг председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого журналисты нескольких федеральных СМИ обвиняют в домогательствах. Накануне, 21 марта, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента «Русской службы Би-Би-Си» Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. «Коммерсантъ» отреагировал на решение депутатов отказом от сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике. Акцию поддержали многие российские СМИ.

Парламентарий от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин не исключил возможность провокации Слуцкого со стороны одной из журналисток.

«Девушка-журналист (Фарида Рустамова. — Прим. ред.) обвинила депутата Госдумы в непристойном поведении, якобы приставал и что-то там предлагал. Вот у меня вопрос к вам как к журналистке: вы всегда с собой носите в кармане диктофон включённый, на любых встречах? У неё в кармане оказался включённый диктофон, и там записаны какие-то фразы, которые якобы Слуцкий говорит в её адрес. Отсюда возникает вопрос: не было ли это какой-то провокацией? Никто из нас не присутствовал при этой встрече, не видел, как вела себя девушка в этой ситуации и Слуцкий. Тут о корректности действий с двух сторон нужно говорить. Если каждая женщина, пусть она журналист или из другой сферы деятельности, будет опубликовывать и выставлять на всеобщее обозрение знаки внимания, которые ей оказывают мужчины, что тогда получится?» — высказался Алексей Балыбердин.

Он также отметил, что «нельзя лишать мужчину права ухаживать за женщиной».

«Весь мир держится на том, что есть мужчины и женщины. Это постулаты нашего человечества. Мужчина ухаживает за женщиной, оказывает ей знаки внимания. Если женщине нравятся его знаки внимания, она ответит взаимностью. Если нет — она должна отказать, а мужчина, по моему мнению, прекратить какие-то дальнейшие свои действия. Если запретить совсем мужчинам ухаживать за женщинами, на этом, думаю, мир и рухнет сразу. Но здесь в любом случае ситуация была неоднозначная», — добавил парламентарий.

Объявление бойкота Госдуме, по мнению Балыбердина, личное мнение и решение каждого отдельного журналиста.

«Ну хорошо, давайте пусть тогда только мужчины освещают деятельность Госдумы, у нас останутся в думе журналисты-мужчины», — сказал Балыбердин, добавив, что в каждой профессии есть свои плюсы и минусы.

Андрей Альшевских назвал ситуацию со Слуцким непростой и некрасивой. По его мнению, в имиджевом плане Госдума уже понесла колоссальные репутационные потери. Бойкот СМИ, считает парламентарий, ударит как по самим журналистам, так и по избирателям — они лишатся той информации, которая озвучивается в стенах Госдумы.

«Это негативно скажется в первую очередь на населении. Госдума — это всё-таки высший представительный орган РФ, для того депутаты туда и избираются, чтобы обсуждать и принимать законы. Госдума разрабатывает и принимает законы, по которым развивается РФ и живут все граждане России. А одно из главных направлений журналистов — делать новости и информировать население о происходящих событиях. И даже если ваши коллеги-журналисты берут на бойкот только работу данного депутата (Леонида Слуцкого. — Прим. ред.) и всего, что с ним связано, бойкот объявляется комитету, который работает на международных аренах. В непростой международной обстановке… это неправильно, когда один из базовых комитетов будет лишён возможности доносить свою позицию до жителя РФ. На мой взгляд, бойкот — это не выход из сложившейся ситуации», — считает Андрей Альшевских.

Парламентарий отметил, что не является членом комитета по этике и поэтому не может оценить, насколько объективно принятое решение. Но как член комитета Госдумы по контролю и регламенту сообщил, что данная тема будет затронута на одном из ближайших заседаний органа.

«Есть смысл посмотреть и поизучать взаимодействие в стенах Госдумы между журналистским сообществом и депутатами Госдумы. Может быть, нужно проработать более чётко этот механизм, регламентировать эти взаимоотношения. Чтобы минимизировать репутационные вещи, которые произошли. И в любом случае эмоции сейчас должны стихнуть. Нужно садиться руководству Госдумы с представителями средств массовой информации и вырабатывать какие-то определённые точки соприкосновения для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, перешагнуть её и двигаться дальше. Мы делаем одно общее дело», — отметил Альшевских.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.