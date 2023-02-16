«Обязанность содержать и нести убытки от этих помещений есть, а привести их в нормативное состояние мы не можем». Жилой фонд Нижнего Тагила приносит городской казне только убытки

В Нижнетагильской городской думе на профильной комиссии по ЖКХ депутаты и чиновники обсудили состояние объектов жилого муниципального фонда и пришли к выводу, что его содержание приносит городской казне только убытки. Счётная палата Нижнего Тагила отчиталась перед депутатами о проверке МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» по вопросу расходования бюджетных средств на ремонт муниципальных объектов.

Согласно отчёту Счётной палаты, проверяющая сторона выявила многочисленные нарушения и недостатки в работе муниципального казённого учреждения за 2020–2021 годы. По данным ведомства, в 2021 году СЗГХ не достигнут установленный целевой показатель «Количество отремонтированного муниципального жилого фонда» муниципальной программы и не обеспечена результативность использования выделенных бюджетных средств.

Другими нарушениями стали наличие расхождений в информации о жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; отсутствие в реестре информации о кадастровой стоимости отдельных объектов муниципального жилого фонда. Также в Счётной палате отметили риски неэффективного использования бюджетных средств при подготовке проектов для проведения перепланировки объектов муниципального жилого фонда. Дополнительно проверяющие выявили неправомерное использование муниципального жилого помещения неустановленными лицами.

Напомним, что на директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Бориса Морова было заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник может быть причастен к неправомерному распоряжению имуществом МКУ. Общий материальный ущерб бюджетному учреждению составил около 300 тысяч рублей. В отношении Морова также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Сейчас Борис Моров находится под подпиской о невыезде.

Председатель Счётной палаты города Валерий Платунов отметил, что в 2020 году на капитальный ремонт объектов жилого муниципального фонда управлению городским хозяйством было выделено 39 млн 854 тысяч рублей, а в 2021 году эта сумма значительно сократилась — до 9 млн рублей.

Кроме замечаний, выявленных в ходе проверки СЗГХ, Валерий Платунов обратил внимание на то, что средств на ремонт муниципального жилого фонда выделяется недостаточно. Так, во время проверки выяснилось, что более 10% от общего количества объектов жилого фонда не было заселено, так как пустующие помещения не пригодны для постоянного проживания согласно техническим правилам и нормам. В конце 2021 года 80% от всего жилого фонда, а именно 754 объекта, требовали ремонта. Количество помещений, находящихся на балансе города, увеличилось на 6%, до 951.

При этом отметим, что в бюджете города средства на ремонт этих помещений не предусмотрены на период с 2022 по 2024 год.

«Конечно, жилой фонд будет расти в городе, возникает выморочное имущество, на которое нет наследников, также в результате ревизии жилого фонда поступают бесхозные строения, есть помещения, которые освобождаются по суду. Соответственно, мы получаем здания не в очень хорошем состоянии, в большей степени это комнаты в общежитиях. Процент квартир в жилом фонде небольшой. Когда мы формируем реестр фонда, то ремонту подлежат более востребованные помещения — для очередников аварийного жилого фонда. Так, жилое помещение должно быть пригодно для проживания и предоставлено для социального найма, либо очередникам, либо вместо аварийного жилья, либо в спецнайм», — объяснила депутатам начальник управления по учёту и распределению жилья администрации города Викторина Пырина.

На вопрос депутатов, можно ли предоставить эти помещения потенциальным нанимателям, чтобы они могли их отремонтировать, Викторина Пырина ответила отрицательно. По её словам, согласно законодательству РФ, муниципалитет не может предоставлять помещения в непригодном состоянии гражданам по социальному найму. Сейчас в Нижнем Тагиле около 1509 семей стоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма и около 500 семей живут в аварийных домах.

«У нас есть потенциальное жильё, которое мы могли бы сдавать нанимателям и за счёт этого получать какую-то копеечку в городскую казну. Пока в этих помещениях никого нет, мы несём затраты, оплачивая отопление, капитальный ремонт, и также теряем возможность отремонтировать их и иметь какие-либо средства за счёт социального найма. Но никто не стремится заселяться в помещения, непригодные для жилья», — сказал председатель профильной думской комиссии Денис Корякин.

В ходе обсуждения высказывались предложения продать часть муниципального имущества, но это запрещено законодательством: город не может выставить помещения на продажу при наличии людей, нуждающихся в новом жилье. Парламентарии решили направить предложения в ЗакСО, а затем и в Государственную думу с инициативой внести поправки в закон.

«Про закон мы слышим уже не первый год. Но ведь у нас есть объединение “Депутатская вертикаль”, благодаря которому мы можем обратиться в Законодательное собрание и Государственную думу с предложением. То есть обязанность у нас содержать и нести убытки от этих помещений есть, а привести их в нормативное состояние мы сейчас не можем», — резюмировал депутат Гаджи Абдулов.