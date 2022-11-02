На директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Бориса Морова завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила в отношении директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Бориса Морова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом АН «Между строк» сообщил источник в силовых структурах. По словам собеседника редакции, чиновник может быть причастен к неправомерному распоряжению имуществом МКУ. Общий материальный ущерб бюджетному учреждению составил около 300 тысяч рублей.

«В период с 2020 по 2021 год Моров, занимая должность директора МКУ “СЗГХ”, незаконно использовал в личных целях служебные транспортные средства Toyota Camry, Nissan Murano, “Лада Веста”, а также рабочую силу в лице штатных сотрудников МКУ», — говорит источник, отметив, что изначально материалы для возбуждения уголовного дела были собраны сотрудниками ФСБ Нижнего Тагила.

Сейчас Борис Моров находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в отношении Морова также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила просроченную кредиторскую задолженность со стороны администрации города перед компанией «Уралстроймонтаж» по муниципальному контракту на реконструкцию моста на улице Циолковского. Речь идёт о более чем 6 млн рублей.