Мэрия Нижнего Тагила задолжала «Уралстроймонтажу» за мост на Циолковского. На руководителя СЗГХ завели административное дело, а Владиславу Пинаеву прокуратура внесла представление 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила просроченную кредиторскую задолженность со стороны администрации города перед компанией «Уралстроймонтаж» по муниципальному контракту на реконструкцию моста на улице Циолковского. В надзорном ведомстве АН «Между строк» уточнили, что речь идёт о более чем 6 млн рублей.

«Проверка показала, что указанная кредиторская задолженность образовалась ввиду отзыва части лимитов бюджетных обязательств, доведённых ранее Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», — говорится в ответе прокуратуры Ленинского района города.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Бориса Морова прокуратурой внесены представления. В отношении последнего также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), по которому ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что чиновники Нижнего Тагила во главе с мэром регулярно высказываются о недобросовестности представителей «Уралстроймонтажа», считая компанию ответственной за срыв сроков сдачи объектов.

Напомним, изначально большая часть работ по реконструкции моста должна была завершиться ещё 10 сентября 2021 года, о чём было заявлено во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил.