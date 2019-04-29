Обвиняемый в убийстве студента в Кузбассе арестован на 2 месяца

В Новокузнецке суд отправил на два месяца в СИЗО обвиняемого в убийстве 17-летнего студента колледжа, которому выстрелили в затылок прямо на улице, пишет Znak.com.

Объясняя свой поступок, молодой человек сначала заявил, что хотел отомстить бывшему однокурснику, который якобы его унижал, но перепутал обидчика. Позже он поменял свою позицию, сообщив, что под воздействием неких таблеток «хотел кого-то убить».

Напомним, преступление было совершено днём 24 апреля, юноша шёл на остановку общественного транспорта в районе улицы Зыряновской в Орджоникидзевском районе города. Со спины к нему подбежал человек в маске и выстрелил, после чего подобрал гильзу и скрылся. По подозрению в убийстве был задержан 19-летний местный житель, который ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший. Дома у обвиняемого следователи обнаружили несколько пистолетов.