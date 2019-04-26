В Новокузнецке задержан подозреваемый в убийстве подростка

В Новокузнецке задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка, которому выстрелили в затылок прямо на улице, сообщается на сайте Кемеровского управления Следственного комитета.

Отмечается, что по подозрению в убийстве задержан 19-летний местный житель.

«Он ранее обучался в том же колледже, что и потерпевший. Следователем устанавливается мотив преступления, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения», — говорят в ведомстве.

Следователи сообщают, что в ходе осмотра места преступления «обнаружены имеющие значение для дела предметы». Изъяты записи с камер видеонаблюдения по пути следования потерпевшего. В ближайшее время в рамках расследования дела будут назначены экспертизы, в том числе баллистическая и психолого-психиатрическая.

Напомним, преступление было совершено днём 24 апреля, молодой человек шёл на остановку общественного транспорта в районе улицы Зыряновской в Орджоникидзевском районе города. Со спины к нему подбежал человек в маске и выстрелил в затылок, подобрал гильзу и скрылся с места преступления. Источник местного канала «НК.Лайф» ранее заявлял, что подростка могли убить по ошибке, перепутав с другим человеком.