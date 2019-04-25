В Новокузнецке 17-летнего подростка застрелили на улице выстрелом в затылок

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка: неизвестный в маске выстрелил ему в голову прямо на улице, после чего забрал гильзу с места преступления и скрылся, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, днём 24 апреля юноша шёл на остановку общественного транспорта в районе улицы Зыряновской в Орджоникидзевском районе города.

«Со спины к нему подбежал неизвестный человек в маске и произвёл выстрел. После чего он подобрал гильзу и с места преступления скрылся. Очевидцы вызвали следственную группу», — сообщают в ведомстве.

Сейчас силовики ведут поиски киллера. Источник местного канала «НК.Лайф» говорит, что подростка могли убить по ошибке, перепутав с другим человеком.