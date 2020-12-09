Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной продлили арест до 27 мая

Свердловский областной суд продлил сроки ареста для Михаила Федоровича, Екатерины Меньшиковой и Марата Ахметвалиева, обвиняемых в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной, до 27 мая 2021 года, пишет E1.ru.

Первое заседание по делу завершилось в суде сегодня — на нём подсудимые требовали сменить их адвокатов, однако судья отклонила ходатайство. Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о переводе обвиняемых под домашний арест. Адвокат Марата Ахметвалиева мотивировала это тем, что он до тех пор, пока летом 2019 года не познакомился с Меньшиковой и Федоровичем, вёл законопослушную жизнь, а произошедшее — случайный эпизод. Адвокаты ранее судимого Федоровича и Меньшиковой считают, что следствие уже закончено, а во время суда их подзащитные могли бы жить дома. Ходатайства адвокатов также были отклонены судом. Следующее заседание назначено на 10 декабря.

Напомним, 27-летняя жительница Берёзовского Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года — в этот день она после работы поехала на встречу с покупателем своего автомобиля Audi Q5 в район Уралмаша в Екатеринбурге. 11 октября её родные сообщили о пропаже в полицию. Пять дней девушку искали волонтёры, всего несколько десятков человек. Уже 13 октября появилась версия о том, что она может быть мертва. Выйти на след преступников получилось после того, как в Челябинске у перекупщиков был обнаружен кроссовер пропавшей девушки. Как только злоумышленников задержали, они начали давать признательные показания и рассказали, что Каторгина убита и её тело спрятано вблизи коллектора на Уралмаше.

По версии следствия, одна из троих обвиняемых (предположительно, Екатерина Меньшикова) встретила Ксению Каторгину на пересечении улиц Индустрии и Восстания и проехала с ней на улицу Новаторов, обещав, что некие специалисты должны посмотреть её машину. По пути погибшую оглушили электрошокером, потом в Audi подсели двое других обвиняемых, которые попытались задушить девушку. Затем они доехали до улицы Ташкентской, где добили Ксению ножом и сбросили в колодец.

Федоровичу, Ахметвалиеву и Меньшиковой предъявлено обвинение по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем»), а также по статье 162 УК РФ («Разбой»).