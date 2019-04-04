Обвиняемых в убийстве инвалида в Берёзовском просят снова проверить на вменяемость

Адвокат подростков, обвиняемых в убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова в Берёзовском, попросил ещё раз провести психиатрическую экспертизу мальчиков 14 и 16 лет, пишет 66.ru.

Ходатайство он заявил 4 апреля на очередном заседании Берёзовского городского суда по этому делу.

С начала апреля в суде шёл опрос обвиняемый подростков. На заседании они подтвердили, что перед убийством пили пиво и шампанское, но заявили, что не совершали некоторых действий, в которых их обвиняли, например, не били Рудакова в грудь и по голове, а также пожаловались суду, что убитый им снится.

Ходатайство защиты вызывает опасения у матери убитого Дмитрия Рудакова. Она считает, что, если подростков признают невменяемыми, они избегут реального наказания.

Напомним, Рудаков был найден мёртвым в Берёзовском 10 августа, его обнаружили в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова. Он скончался от черепно-мозговой травмы.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Силовики вскоре задержали подозреваемых — четверых подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. В компании также была 13-летняя девочка, которая, по версии следствия, снимала происходящее на видео.

16-летнего Б. сразу взяли под арест. После народного схода жителей Берёзовского следственное управление СКР задержало ещё трёх подростков и попросило суд заключить их под стражу, однако арестованы были только двое — 14-летний А. и 16-летний К. 14-летний И. был отправлен под домашний арест. Требование изолировать 13-летнюю девочку суд Берёзовского отклонил, сославшись на отсутствие необходимого для этого заключения специалистов.