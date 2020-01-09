Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента перевели в СИЗО

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведён в СИЗО Москвы из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещён для проведения психолого-психиатрической экспертизы, со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева пишет ТАСС.

«Его перевели обратно в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию», — сказал защитник.

Почуев отметил, что защита ожидает окончательных выводов экспертов ближе к концу января.

Напомним, следствие обвиняет Соколова в убийстве его возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительным данным, спустя два дня после убийства Соколов распилил тело Ещенко на несколько частей, от которых решил избавиться. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выбросить в Мойку пакет с кистями женских рук, однако сам упал в воду.

Профессор в совершении преступления уже признался и раскаялся. Объясняя причину совершения убийства, сказал, что Ещенко «бесилась», когда речь заходила о детях историка. В суде Соколов заявил, что очень любил свою аспирантку и собирался на ней жениться.