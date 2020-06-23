Общественники Нижнего Тагила хотят провести групповой протестный пикет в разгар голосования по поправкам в Конституцию

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» подали в тагильскую администрацию уведомление о проведении группового пикета. Об этом они написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Тагильчане призывают других «выразить своё нет обнулению» сроков действующего президента России, а также выступить «против узурпации власти и конституционного переворота» при помощи участия в пикете. Само мероприятие планируется провести 26 июня на Театральной площади, начало намечено на 14:00.

«С 25 июня начнётся общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. По всей стране проходят акции протеста. Оставаться в стороне и быть молчаливым наблюдателем непростительно, поэтому мы вновь выражаем своё нет обнулению. Партия “Яблоко” присоединяется к общероссийскому протесту. Надеемся, что другие партии и общественники Нижнего Тагила не останутся в стороне», — говорят в ТЗП.

Против поправок в Конституцию выступают также тагильские коммунисты и представители «Левого фронта». Они уже провели ряд протестных акций.

Напомним, жители Нижнего Тагила начнут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в главный документ страны — Конституцию РФ, — с 25 июня по 1 июля. Больные коронавирусом и врачи, контактирующие с ними, не смогут принять участие в процедуре. В городе развернут 155 избирательных участков и подготовят на случай ЧС ещё 157 резервных. Голосование организуют также на дому и во дворах. Многие члены участковых избирательных комиссий отказываются работать во время голосования из-за низкой заработной платы и опасности заражения коронавирусом.

О том, как будет проходить голосование в разгар пандемии COVID-19, стоит ли в нём участвовать и возможна ли подтасовка результатов, читайте в подробных карточках АН «Между строк».