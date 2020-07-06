Общественник Александр Коченков открыл краудфандинговый сбор на проведение детского фестиваля уличного спорта в Девятом посёлке

Известный в Нижнем Тагиле общественник, директор НКО «Центр содействия формирования и развития инклюзивного общества и оказания общественно полезных услуг “Шаг вперёд”» Александр Коченков собирает средства на проведение третьего фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть». Большой спортивный праздник для школьников проходит в Девятом посёлке с 2018 года, в этом году он запланирован на 13 сентября.

Напомним, 32-летний Александр Коченков в августе 2013 года получил серьёзную травму на одной из туристических баз и оказался в инвалидном кресле. Несмотря на неоптимистичные прогнозы врачей, тагильчанин выкарабкался, занялся общественной деятельностью и придумал спортивный фестиваль для своей дочери, которая, играет в баскетбол, как и Александр до травмы. В прошлом году фестиваль в отдалённом микрорайоне поддержал мэр Владислав Пинаев. В этом году при содействии главы города здесь началось строительство новой спортплощадки.

Нынче на организацию спортивного фестиваля Александр решил открыть краудфандинговый сбор. Общественник планирует собрать 255 428 рублей на организацию турнира и подарки участникам и победителям. Какая бы сумма ни набралась, Коченков обещает, что фестиваль состоится. Поддержать детский спортивный турнир можно здесь.

«С прошлого города фестиваль проводится при поддержке администрации города. В этом году власти строят нам новую спортивную площадку. В первом фестивали участвовало 100 ребят, во втором 200, а в этом году мы планируем удвоить прошлогоднюю цифру – благодаря новой площадке мы сможем принять больше спортсменов. Да, есть опасения из-за коронавируса. Скажу точно, если ограничения сохранятся, собранные с помощью краудфандинга средства никуда не денутся – мы обязательно проведём фестиваль, как только будет разрешено», – рассказал «Афише МС» Александр Коченков.

Соревнования пройдут для спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет по трём видам спорта: баскетбол, футбол, уличная атлетика. Также в программе обозначены показательные выступления Нижнетагильской городской федерации айкидо, участников движения «Воркаут Нижний Тагил», танцоров школы восточного танца «Наргиза». На площадках будет работать профессиональный фотограф.

«В этом году на фестивале наш сын Елисей в третий раз будет выступать в составе футбольной команды от Девятого посёлка. Мы с семьёй всегда поддерживаем сына и сами принимаем участие в фестивале. Александр смог организовать для наших детей праздник такого уровня. Саша наш герой! Благодаря ему посёлок получил в подарок от мэра новую спортивную площадку! Наши дети, наши ребята всегда заняты, им некогда сидеть за компами, у них каждый день тренировки, у них есть стимул трудится дальше. Вот, что ценно!», – говорит мама 15-летнего футболиста Елисея Елена Литвинова.

Новую спортивную площадку в Девятом посёлке строители обещают сдать в начале августа. К этому времени здесь появятся площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, а также уличные тренажёры и открытая сцена, оборудованная подъёмником для инвалидной коляски. Для детей создадут игровые зоны с горками.