Ко Дню города реконструируют площадь на Вагонке и сделают новую площадку в Девятом посёлке

До Дня города, который будут отмечать в Нижнем Тагиле в начале августа, планируется реконструировать площадь на улице Зари на Вагонке и организовать спортивно-развлекательную площадку в Девятом посёлке. О досрочном завершении работ по благоустройству АН «Между строк» рассказали в компании-генподрядчике — муниципальном унитарном предприятии «Тагилдострой». На все работы потратят почти 30 млн рублей.

К 1 июля должны сделать площадь на улице Зари перед «Универсамом». Начали благоустраивать объект ещё осенью прошлого года. Тогда были проведены демонтажные работы, заменены светильники на столбах. В этом году подрядчик занимается подготовкой основания, укладкой на территории плитки, установкой бордюров, скамеек и урн. В ближайшее время будет также проведено асфальтирование расширенной автопарковки.

«Сложности у нас здесь возникли с водоотводом, потому что не совсем понятно было, как вода собирается со всей этой площади. В проекте долго не могли разобраться, со стороны проектировщиков была определённая недосказанность. Помогло то, что во время раскопок мы нашли старый брошенный ливневой колодец. Сейчас мы его прочистили, восстановим и поставим кольца, вода после реконструкции будет собираться в одном месте. Дополнительно мы сейчас здесь также дотягиваем бордюр вдоль улицы Зари, ликвидируем перепады высот тротуара. Это в проект не входило», — отметил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

Сейчас на площади стоят киоски «Роспечати» и «Нижнетагильского холодильника». Их планируется перенести в другие места. Прилегающую к площади территорию реконструируют за свой счёт предприниматели, которые арендуют помещения в «Универсаме». Сегодня строительную площадку в рамках объезда Дзержинского района посетил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«На Зари десятилетиями, с момента строительства “Универсама” ничего не делалось. По плитам коляску невозможно было провезти, на каблуках девушкам невозможно было пройти. Сейчас площадь уже приобретает другие очертания. Получается красиво. После реконструкции остаётся одна проблема — это несанкционированная торговля. Она не один год там формировалась. Необходимо будет внести некоторые корректировки. Но просто сказать людям, что они больше не могут здесь торговать той же рассадой, нельзя. Будем думать над решением этого вопроса, куда людей переместить. Может, где-то недалеко оборудуем специальные места, чтобы торговля проходила цивилизованно», — отметил мэр Владислав Пинаев.

Завершатся работы в начале августа и в Девятом посёлке, где по инициативе колясочника-активиста Александра Коченкова сделают спортивную площадку. Тагильчанин уже несколько лет проводит фестиваль уличных видов спорта «Цени то, что есть» на неблагоустроенной территории. В этом году мероприятие должно пройти в сентябре. К этому времени в посёлке организуют площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Там также установят уличные тренажёры и открытую сцену, оборудованную подъёмником для инвалидной коляски. Для детей создадут игровые зоны с горками.

«Сегодня подрядчик зашёл на площадку, работы начались. Я ещё раз отмечу: всё, что мы делаем, мы делаем для людей. В первую очередь благоустроенные территории должны устраивать жителей города. Именно они будут устраивать здесь какие-то соревнования, вечера, просто отдыхать», — сказал Владислав Пинаев.

Благоустройства площадки жители посёлка ждали несколько лет. В виде благодарности за организованные работы они подарили мэру и его жене талисман, который должен будет оберегать их дом.

«У нас 700 домов, в которых проживает много молодых семей, детей, — отметила председатель ТОС “Девятый посёлок” Татьяна Носкова. — И мы, конечно, очень рады, что у нас будет такая замечательная площадка, где смогут играть и дети дошкольного возраста, и ребята постарше. Раньше она была в запущенном состоянии».

Сегодня Владислав Пинаев также оценил реконструкцию Пионерского сквера, которая была проведена в 2019 году. На днях в нём заработал фонтан, на котором установили четырёх лягушек из латуни, сделанных по подобию фигурок, что были в фонтане в советское время. Правда, маленькую лягушку решили пока «попридержать», так как её сложно закрепить на верхних ярусах сооружения и есть вероятность того, что кто-нибудь её увезёт к себе в сад. Мэр эксплуатационным содержанием общественной территории оказался недоволен.

«Трава взошла в крайней степени плохо. К нашему приезду вычистили только центральные аллеи. Более того, сейчас мы обнаружили, что либо “Горэнерго”, либо “Водоканал” раскопал зимой коммуникации, полностью нарушил благоустройство и не восстановил его. Когда ограничительные меры снимутся, потеплеет, в сквере будет много людей, поэтому эти раскопки с погубленным газоном в ближайшее время должны быть исправлены. Мы сейчас выясним, кто это сделал, и заставим восстановить благоустройство. Если будет нужно, привлечём к административной ответственности», — сказал мэр Нижнего Тагила.

В 2020 году на благоустройство общественных территорий муниципалитет направит почти 165 млн рублей. На Гальянке будет благоустроена парковая зона на Муринских прудах, парк Победы.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле привели в порядок пять дворов и две общественные территории. На программу было выделено 217 млн рублей.