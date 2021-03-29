Облсуд рассмотрел дело о защите чести воспитателя детдома № 1, которого газета «Тагильский вариант» обвиняла в издевательствах над воспитанниками

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского райсуда Нижнего Тагила по иску воспитателя Б. из детского дома-школы № 1 к изданию «Тагильский вариант».

Напомним, по словам экс-сотрудника детдома, с которым пообщалась редакция АН «Между строк», воспитанники неоднократно жаловались ему на рукоприкладство со стороны его коллеги Б. 14 февраля в паблике во «ВКонтакте» газеты «Тагильский вариант» (ООО «Вариант») появилась публикация, где источник редакции рассказывает о воспитательных методиках Б.

«Б. решил, что дети принадлежат ему и можно с ними делать всё, что пожелаешь. Например, их можно использовать у себя на огороде в качестве бесплатной рабочей силы, куда он регулярно вывозит по пять, шесть человек. Также можно применять к ним физические наказания в извращённой форме, он даже всему дал название. Ребята рассказали о некоторых из них: вот, к примеру, наказание “черепашка” — это когда ребёнок нагибается, ему на спину начинают ставить стулья от пяти и больше, а ребёнок должен держать их, сколько сможет. Того, кто первый упал, Б. заставлял бить всей толпой. Или наказание “корона”: в ночное время строит своих подопечных в коридоре и на голову начинает навешивать стулья. Тому, кто сумел выдержать большее количество стульев на голове, разрешалось идти спать. А когда он чувствовал в себе таланты промоутера, то устраивал между ребятами бои без правил, и попробуй откажись, будет ещё хуже», — пишет автор публикации.

Из-за этой публикации Б. обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Ленинский суд частично удовлетворил требования истца: постановил опубликовать в «Тагильском варианте» опровержение и выплатить Б. компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что изначально дело было возбуждено по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» и отправлено в Следственный комитет. Позже статью переквалифицировали на статью 156 УК РФ «Жестокое обращение с несовершеннолетними» и вернули в полицию, где в данное время расследуется.

Не согласившись с таким решением, директор ООО «Вариант» Сергей Мошин подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам назначила лингвистическую экспертизу по опубликованному материалу. Эксперт Института судебных экспертиз и криминалистики пришёл к выводу, что в тексте негативных сведений о Б. нет, а информация об истце выражена в форме предположения.