В Нижнем Тагиле воспитателя детдома уволили из-за скандальной публикации в СМИ об избиении воспитанников

Воспитатель детского дома-школы № 1 Нижнего Тагила Александр Коньшин потерял работу после того, как пожаловался в СМИ на педагогические методы своего коллеги Б. По словам экс-сотрудника детдома, воспитанники неоднократно жаловались ему на рукоприкладство со стороны Б. В начале марта, после очередного инцидента, мужчина обратился в редакцию Ura.ru и в полицию. В качестве доказательств педагог предоставил аудиозаписи с жалобами детей.

Как сообщил изданию представитель областного полицейского главка Валерий Горелых, по данному обращению сотрудниками ПДН была проведена проверка.

«Сотрудники полиции опросили всех, кого перечисляет на аудиозаписи молодой человек. Никто из воспитанников эти сведения не подтвердил. Если у кого-либо есть другие доказательства нарушений в детском учреждении, их надо предоставить в полицию Нижнего Тагила. Они в обязательном порядке будут приобщены к имеющимся материалам и проверены. С принятием при необходимости адекватных мер реагирования», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее время дело находится в Тагилстроевском следственном управлении СКР. В пресс-службе ведомства его ход пока не комментируют.

По словам Коньшина, в начале мая его поставили перед фактом, что он уволен за аморальный поступок. Якобы, он заставляет детей оговаривать Б. Не согласившись с таким условием, мужчина подал иск в Тагилстроевский райсуд. 30 июня руководство детдома решило пойти на мировую и восстановить педагога.

«Как только меня восстановили, я тут же написал заявление и уволился уже “по соглашению сторон”, потому что я не хочу больше работать рядом с этим человеком. Полицейские сообщили, что опрошенные ими дети не подтверждают избиение, но эти дети были запуганы и сами опросы проводились в присутствии Б. Хотя некоторые дети свои слова подтвердили, но им не поверили», - говорит Александр.

Ранее, 14 февраля в паблике «ВКонтакте» газеты «Тагильский вариант» появилась публикация, где источник редакции рассказывает о воспитательных методиках Б.

«Б. решил, что дети принадлежат ему и можно с ними делать всё, что пожелаешь. Например, их можно использовать у себя на огороде в качестве бесплатной рабочей силы, куда он регулярно вывозит по пять, шесть человек. Так же можно применять к ним физические наказания в извращённой форме, он даже всему дал название. Ребята рассказали о некоторых из них, вот, к примеру, наказание “черепашка”, это когда ребёнок нагибается, ему на спину начинают ставить стулья от пяти и больше, и ребёнок должен держать их сколько сможет. Того, кто первый упал Б. заставлял бить всей толпой. Или наказание “корона”, в ночное время строит своих подопечных в коридоре и на голову начинает навешивать стулья. Тому, кто сумел выдержать большее количество стульев на голове, разрешалось идти спать. А когда он чувствовал в себе таланты промоутера, то устраивал между ребятами бои без правил, и попробуй, откажись, будет ещё хуже», - пишет автор публикации.

В начале мая Б. подал на издание ООО «Вариант» иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.