Подозреваемый в издевательствах воспитатель детского дома № 1 Нижнего Тагила выиграл суд у «Тагильского варианта» о защите чести и достоинства

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес решение по иску воспитателя детского дома-школы № 1 Б. к изданию «Тагильский вариант».

Напомним, по словам экс-сотрудника детдома, с которым пообщалась редакция АН «Между строк», воспитанники неоднократно жаловались ему на рукоприкладство со стороны его коллеги Б. 14 февраля в паблике «ВКонтакте» газеты «Тагильский вариант» появилась публикация, где источник редакции рассказывает о воспитательных методиках Б.

«Б. решил, что дети принадлежат ему и можно с ними делать всё, что пожелаешь. Например, их можно использовать у себя на огороде в качестве бесплатной рабочей силы, куда он регулярно вывозит по пять, шесть человек. Также можно применять к ним физические наказания в извращённой форме, он даже всему дал название. Ребята рассказали о некоторых из них: вот, к примеру, наказание “черепашка” — это когда ребёнок нагибается, ему на спину начинают ставить стулья от пяти и больше, а ребёнок должен держать их, сколько сможет. Того, кто первый упал, Б. заставлял бить всей толпой. Или наказание “корона”: в ночное время строит своих подопечных в коридоре и на голову начинает навешивать стулья. Тому, кто сумел выдержать большее количество стульев на голове, разрешалось идти спать. А когда он чувствовал в себе таланты промоутера, то устраивал между ребятами бои без правил, и попробуй откажись, будет ещё хуже», — пишет автор публикации.

Из-за этой публикации Б. обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

В Ленинском райсуде АН «Между строк» заявили, что требования истца были удовлетворены лишь частично, но уточнять детали отказались. Сам Б. нашу просьбу прокомментировать решение суда проигнорировал. По словам источника редакции, знакомого с ходом дела, Б. требовал от «Тагильского варианта» компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей, но суд ограничил выплату 3 тысячами рублей. При этом некоторые инциденты в отношении детей нашли своё подтверждение в зале суда, сообщает собеседник редакции.

Как ранее сообщал представитель областного полицейского главка Валерий Горелых, по ситуации в детдоме сотрудниками ПДН была проведена проверка.

«Сотрудники полиции опросили всех, кого перечисляет на аудиозаписи молодой человек. Никто из воспитанников эти сведения не подтвердил. Если у кого-либо есть другие доказательства нарушений в детском учреждении, их надо предоставить в полицию Нижнего Тагила. Они в обязательном порядке будут приобщены к имеющимся материалам и проверены. С принятием при необходимости адекватных мер реагирования», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее время дело находится в Тагилстроевском следственном управлении СКР. В пресс-службе ведомства его ход пока не комментируют.