Общество

«Облкоммунэнерго» планирует запустить мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле в декабре 2022 года

12.11.2020 18:08
«Облкоммунэнерго» планирует запустить мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле в декабре 2022 года

Сегодня, 12 ноября, в конференц-зале Нижнетагильского горно-металлургическоого колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепановых генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов встретился с представителями профсоюзов промышленных предприятий города, чтобы рассказать о новом мусоросортировочном комплексе (МСК), который должен появиться рядом со старым кушвинским полигоном ТКО. 

Напомним, 23 ноября в малом зале общественно-политического центра на проспекте Ленина, 31 должны состояться общественные обсуждения проекта строительства мусоросортировочного комплекса в районе Рогожино. Планируется, что мероприятие пройдёт с 11:00 до 12:30. 

По словам Дмитрия Буданова, новый полигон разработан по самым современным технологиям и будет единственным в своём роде на территории Уральского федерального округа. А сам мусоросортировочный завод — аналогом предприятия в Тюмени. Проектировщики уверены, что благодаря современным технологиям им удалось сократить санитарно-защитную зону вокруг МСК и максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду и близлежащие населённые пункты. Также в «Облкоммунэнерго» заявили о том, что новый полигон станет пожаробезопасным и на нём не будут складироваться отходы 1-го класса опасности (чрезвычайно опасные). В «Облкоммунэнерго» надеются, что МСК запустится в декабре 2022 года, но перед этим проект должен пройти все экспертизы, включая экологическую.

«Я первый раз пришла на такие слушания, но всё, что сказали, мне понравилось, говорит эколог АО “Уральский научно-технологический комплекс” Ольга Сальникова. — Если всё в итоге будет так, как нам тут обещают, то будет хорошо. Современное оборудование, современные технологии, прохождение всех экспертиз. И это на фоне того, что мусорная реформа у нас в области проходит очень непросто». 

Лидер общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва отметила, что Дмитрий Буданов на вопрос о том, чьи отходы будут свозиться на этот полигон, сначала ответил, что это будет весь Горнозаводской округ, а потом поправился, что ТКО будут направляться только из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

«Я считаю, что это введение в заблуждение, умышленное или нет, я не знаю, — говорит активистка. Но если судить по территориальной схеме обращения с ТКО, то там указано, что в Нижний Тагил будут свозиться отходы ещё и из Невьянского городского округа». 

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация в 2017 году заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, должно было заняться расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их планируемая производительность — не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Ожидалось, что полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.

Инвесторы планировали вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям же Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.

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