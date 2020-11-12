«Облкоммунэнерго» планирует запустить мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле в декабре 2022 года

Сегодня, 12 ноября, в конференц-зале Нижнетагильского горно-металлургическоого колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепановых генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов встретился с представителями профсоюзов промышленных предприятий города, чтобы рассказать о новом мусоросортировочном комплексе (МСК), который должен появиться рядом со старым кушвинским полигоном ТКО.

Напомним, 23 ноября в малом зале общественно-политического центра на проспекте Ленина, 31 должны состояться общественные обсуждения проекта строительства мусоросортировочного комплекса в районе Рогожино. Планируется, что мероприятие пройдёт с 11:00 до 12:30.

По словам Дмитрия Буданова, новый полигон разработан по самым современным технологиям и будет единственным в своём роде на территории Уральского федерального округа. А сам мусоросортировочный завод — аналогом предприятия в Тюмени. Проектировщики уверены, что благодаря современным технологиям им удалось сократить санитарно-защитную зону вокруг МСК и максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду и близлежащие населённые пункты. Также в «Облкоммунэнерго» заявили о том, что новый полигон станет пожаробезопасным и на нём не будут складироваться отходы 1-го класса опасности (чрезвычайно опасные). В «Облкоммунэнерго» надеются, что МСК запустится в декабре 2022 года, но перед этим проект должен пройти все экспертизы, включая экологическую.

«Я первый раз пришла на такие слушания, но всё, что сказали, мне понравилось, — говорит эколог АО “Уральский научно-технологический комплекс” Ольга Сальникова. — Если всё в итоге будет так, как нам тут обещают, то будет хорошо. Современное оборудование, современные технологии, прохождение всех экспертиз. И это на фоне того, что мусорная реформа у нас в области проходит очень непросто».

Лидер общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва отметила, что Дмитрий Буданов на вопрос о том, чьи отходы будут свозиться на этот полигон, сначала ответил, что это будет весь Горнозаводской округ, а потом поправился, что ТКО будут направляться только из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

«Я считаю, что это введение в заблуждение, умышленное или нет, я не знаю, — говорит активистка. — Но если судить по территориальной схеме обращения с ТКО, то там указано, что в Нижний Тагил будут свозиться отходы ещё и из Невьянского городского округа».

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация в 2017 году заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, должно было заняться расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их планируемая производительность — не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Ожидалось, что полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.

Инвесторы планировали вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям же Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.