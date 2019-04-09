«Облкоммунэнерго» ищет подрядчика для определения состава и взвешивания ТКО в Нижнем Тагиле

«Облкоммунэнерго» ищет подрядчика для проведения исследования состава твёрдых бытовых отходов в Нижнем Тагиле (ТКО). На сайте госзакупок отмечается, что компания, с которой будет заключён договор, должна будет определить морфологический состав мусора. Начальная цена контракта — почти 600 тысяч рублей. Подрядную организацию планируется определить в середине апреля. Она должна иметь опыт работы не менее двух лет.

Анализ планируется проводить весной и летом по 20 дней. 10 дней будет отведено на исследование, ещё 10 — на подготовку итогового отчёта. Отбор проб отходов необходимо делать с 10 контейнерных площадок в Нижнем Тагиле по адресам: Садовая, 73, Калинина, 93, Садовая, 4, Ленинградский пр., 28, Алтайская, 35, Тагилстроевская, 1а, Ярославская, 6, Выйская, 68, Энтузиастов 22 и Фрунзе, 58.

«Доставка ТКО до места проведения работ производится в полиэтиленовых мешках грузовым автомобилем. Отходы освобождаются от мешков и пакетов на специально отведённой площадке. Из образовавшейся пробы удаляются крупногабаритные предметы более метра и складываются по видам для последующего взвешивания. Оставшиеся ТКО загружаются в мерный куб до его наполнения без уплотнения и прессования. Куб взвешивается на весах, результат заносится в протокол измерения. Все ТКО, доставленные в место проведения работ, взвешиваются с точностью измерений до 1–0,1 г», — говорится в техническом задании.

ТКО будут сортировать по следующим видам: бумага; плёнка ПВХ; бутылки ПЭТ; полиэтилен высокого и низкого давления; полипропилен; стекло прозрачное и цветное; дерево; текстиль; цветной и чёрный металл; кости, резина и кожа; гипс, камни и керамика; пищевые отходы.

Ранее АО «Облкоммунэнерго» заявило о начале подготовительных работ на месте строительства комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Нижнем Тагиле. По итогам конкурса компания заключила договор на инженерно-геологические изыскания территории, в рамках которых эксперты изучат особенности рельефа и грунта, определят место для размещения зданий и сооружений. Проект комплекса подрядная организация — московская компания ООО «ИТЭ-Проект» — должна представить до конца этого года, в него войдут основные объекты концессионного соглашения, подписанного между АО «Облкоммунэнерго» и администрацией Нижнего Тагила: завод по сортировке ТКО и полигон мощностью не менее 185 тысяч тонн отходов в год каждый. Сдача комплекса в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2020 года, сама застройка начнётся в конце 2019 года после согласования проектной документации и прохождения государственной экспертизы.

Концессия рассчитана на 29 лет. Инвесторы планируют вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей. Жителям же Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов в Краснотурьинске.