«Облкоммунэнерго» начало готовить площадку для мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

АО «Облкоммунэнерго» заявило о начале подготовительных работ на месте строительства комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Нижнем Тагиле. По итогам конкурса компания заключила договор на инженерно-геологические изыскания территории, в рамках которых эксперты изучат особенности рельефа и грунта, определят место для размещения зданий и сооружений, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

«"Интертехэлектро-Проект" — опытный подрядчик в этой сфере. Предприятие разработало проект подобного завода в Тюмени, который введён в эксплуатацию в августе прошлого года и стал, по сути, одним их первых современных комплексов по обращению с ТКО на территории России», — рассказал генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Проект комплекса подрядная организация должна представить до конца этого года, в него войдут основные объекты концессионного соглашения, подписанного между АО «Облкоммунэнерго» и администрацией Нижнего Тагила: завод по сортировке ТКО и полигон мощностью не менее 185 тысяч тонн отходов в год каждый. Сдача комплекса в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2020 года, сама застройка начнётся в конце 2019 года после согласования проектной документации и прохождения государственной экспертизы.

В «Облкоммунэнерго» отмечают, что новый завод будет соответствовать всем государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, что позволит не загрязнять окружающую среду. На нём не планируется переработка, будет производиться только сортировка ТКО, что позволит сократить количество отходов, направляемых на захоронение на полигон.