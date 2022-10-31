«Облкоммунэнерго» через суд на год перенесло запуск мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

АО «Облкоммунэнерго» через Арбитражный суд Свердловской области добилось изменения концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) в районе Рогожино. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, в ходе разработки основных проектных решений деятельность по компостированию ТКО относилась к понятию «обработка отходов». На тот момент документация по проекту не подлежала прохождению экологической экспертизы в соответствии с нормами Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

«Ситуация переменилась 1 января 2021 года, когда в силу вступило постановление правительства РФ № 1657 “О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов”. Согласно документу, компостирование признаётся видом обезвреживания, в связи с чем потребовалось положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ)», — пояснили в «Облкоммунэнерго».

Из-за изменения нормативной базы также пришлось дополнительно разрабатывать оценку воздействия на окружающую среду и проходить ГЭЭ проекта с участком компостирования. Это существенно увеличило сроки разработки проектной документации. Официальный старт строительству был дан в начале марта 2022 года.

«Сроки реализации мусоросортировочного комплекса и нового полигона твёрдых коммунальных отходов относительно ранее утверждённых (IV квартал 2022 года) сдвинулись на один год. Завершение строительства произойдёт не позднее IV квартала 2023 года», — уточнили в компании, отметив, что сейчас стройка завершена примерно на 60%.

Также в решении говорится, что рекультивация и реконструкция двух существующих полигонов должны быть закончены в IV квартале 2029 года.

Напомним, строительство ведётся в рамках концессионного соглашения, заключённого в 2018 году между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго». Мощность МСК будет составлять не менее 185 тысяч тонн в год. По словам застройщика, при проектировании завода в Нижнем Тагиле учтены все недостатки мусороперерабатывающего завода в Тюмени, который уральцы взяли за основу.

Данный мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле, по словам мэра, должен спасти город и прилегающие территории от мусорной катастрофы, о чём он множество раз говорил при общении с лидерами общественных движений и обычными гражданами.

В то же время, как отмечают застройщики, изменение сроков начала строительства связано именно с ликвидацией нарушений в документации и прохождением государственной экспертизы.