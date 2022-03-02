В Нижнем Тагиле Евгений Куйвашев дал старт строительству скандального мусорного завода на Рогожино

В Нижнем Тагиле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал официальный старт строительству мусоросортировочного комплекса (МСК). Вместе с главой региона на объекте присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов, совладелец корпорации СТС Алексей Бобров и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Напомним, строительство ведётся в рамках концессионного соглашения, заключённого в 2018 году между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго». Мощность МСК будет составлять не менее 185 тысяч тонн в год. По словам застройщика, при проектировании завода в Нижнем Тагиле учтены все недостатки мусороперерабатывающего завода в Тюмени, который уральцы взяли за основу.

«80–90 процентов оборудования будет произведено в России, поэтому санкции при строительстве не сильно помешают. Завод в Нижнем Тагиле будет более совершенным технически и технологически, чем его прототип в Тюмени. Впервые в Уральском федеральном округе будут применены установки компостирования. Они позволяют ликвидировать угрозу от всего, что горит, пахнет, летит в воздух или загрязняет воду», — рассказал Алексей Бобров.

Данный мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле, по словам мэра, должен спасти город и прилегающие территории от мусорной катастрофы, о чём он множество раз говорил при общении с лидерами общественных движений и обычными гражданами.

В то же время, как отмечают застройщики, изменение сроков начала строительства связано именно с ликвидацией нарушений в документации и прохождением государственной экспертизы.