Проект мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле прошёл госэкспертизу со второго раза 

АО «Облкоммунэнерго» получило разрешение от госэкспертизы на строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) в Нижнем Тагиле. Государственная экспертиза была пройдена компанией со второй попытки. Сейчас «Облкоммунэнерго» получило разрешение от администрации города и в конце января планирует начать работы. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе организации.
«Проект МСК и полигона получил положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство. К активной фазе работ строители приступят уже в конце января», — прокомментировали в АО «Облкоммунэнерго».
Недочёт, который оставалось исправить компании, касался «несоответствия требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и нормативных документов». Летом после положительного заключения экологической экспертизы на территории объекта уже были сделаны подъездные дороги, проведено электричество и готов стройгородок.
Строительство комплекса будет вестись круглогодично. На качество работ, по словам подрядчика, это не повлияет. Субподрядчиками на объекте выступают несколько местных компаний и одна организация из Тюмени. Срок завершения строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле по-прежнему назначен на декабрь 2022 года.
Напомним, мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн отходов в год, а мощность мусоросортировочного комплекса — 185 тысяч тонн в год. При этом подразумевается, что 30% мусора направят на повторное использование. Это стекло, различные виды пластика, бумага и картон. Другую часть отходов будут продавать сторонним компаниям и заводам. Новый комплекс сможет прослужить городу 25 лет. После появления нового полигона ТКО два существующих в городе должны реконструировать.
- 3 года назад тогда ещё врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов подписали многомиллиардное концессионное соглашение по обработке, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
- В марте 2021 года стало известно, что строить МСК и полигон будет подконтрольная олигарху Алексею Боброву московская компания «Интертехэлектро» за 2,8 млрд рублей. Затем «Облкоммунэнерго» вырубило на этой территории лес для строительства. Всего на площади 8,25 га предприятие освободило территорию от 5 тысяч деревьев.
- После подписания контракта независимая общественная экологическая экспертиза нашла серьёзные недоработки в проекте «Облкоммунэнерго». Но в итоге подрядчику удалось получить положительное заключение экспертов Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.