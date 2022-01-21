Проект мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле прошёл госэкспертизу со второго раза 

АО «Облкоммунэнерго» получило разрешение от госэкспертизы на строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) в Нижнем Тагиле. Государственная экспертиза была пройдена компанией со второй попытки. Сейчас «Облкоммунэнерго» получило разрешение от администрации города и в конце января планирует начать работы. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе организации.

«Проект МСК и полигона получил положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство. К активной фазе работ строители приступят уже в конце января», — прокомментировали в АО «Облкоммунэнерго».

Недочёт, который оставалось исправить компании, касался «несоответствия требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и нормативных документов». Летом после положительного заключения экологической экспертизы на территории объекта уже были сделаны подъездные дороги, проведено электричество и готов стройгородок.

Строительство комплекса будет вестись круглогодично. На качество работ, по словам подрядчика, это не повлияет. Субподрядчиками на объекте выступают несколько местных компаний и одна организация из Тюмени. Срок завершения строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле по-прежнему назначен на декабрь 2022 года.

Напомним, мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн отходов в год, а мощность мусоросортировочного комплекса — 185 тысяч тонн в год. При этом подразумевается, что 30% мусора направят на повторное использование. Это стекло, различные виды пластика, бумага и картон. Другую часть отходов будут продавать сторонним компаниям и заводам. Новый комплекс сможет прослужить городу 25 лет. После появления нового полигона ТКО два существующих в городе должны реконструировать.