Новые трамваи «Уралвагонзавода» из Нижнего Тагила отправили в Екатеринбург для доработки

Три новых трамвайных вагона «Уралтрансмаша» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»), появившихся в Нижнем Тагиле примерно год назад, увезли для доработки в Екатеринбург на предприятие-изготовитель, пишет ИА «Все новости».

«Три вагона из последней поставки отозваны заводом “Уралтрансмаш” для доработки. Модель новая, и работы целесообразнее проводить в условиях завода в Екатеринбурге, поэтому трамваи отправлены на производственную площадку в столицу Урала. Через несколько недель ждём их на линии в нашем городе», — рассказали изданию в общественном движении «Тагилтрам».

В сентябре прошлого года акционерное общество «Уралтрансмаш» заключило контракт на сумму 112 млн рублей на поставку трёх низкопольных трамваев модели 71-415 в Нижний Тагил.

В декабре 2020 года журналист АН «Между строк» провёл тест-драйв нового трамвая и оценил его преимущества и недостатки. У тагильчан трамваи быстро вызвали недоверие. В первый же день, 17 декабря, у нового трамвая отвалился декоративный щиток, закрывающий тележку. А днём 6 апреля возле Лисьей горы такой же вагон сошёл с рельсов, из-за чего движение в районе оказалось парализовано примерно на час.

Кроме того, в январе 2021 года из-за морозов два дня подряд случались аварии на подстанциях: один день движения рельсового транспорта не было в центре города, а на следующий — на Вагонке.