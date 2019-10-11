Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, награду ему присудили за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей, сообщается в Twitter премии.

Накануне вручили Нобелевскую премию по литературе — за 2018 год её присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, премию этого года получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Ранее Нобелевскую премию по химии получили Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино за разработку литий-ионных аккумуляторов, по физике — Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Кело за «теоретические открытия в области космологии» и «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды». Премию по медицине и физиологии получили Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенс за исследование реакции клеток на кислород.

Премия мира — предпоследняя в нобелевском цикле и единственная, которую объявляют не в Стокгольме, а в Осло. Лауреатов в последней номинации — экономике — назовут 14 октября.

Торжественная церемония вручений Нобелевских премий пройдёт 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.