Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино, сообщил представитель Нобелевского комитета.

В прошлом году награду получили Фрэнсис Арнольд (США) «за направленную эволюцию ферментов», а также Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследование в области пептидов и антител.

Ранее стали известны обладатели Нобелевских премий за 2019 год по медицине и физике. Премию по медицине присудили Уильяму Келину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода. По физике премию получили Джеймс Пиблс «за теоретические исследования в космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело, открывшие первую экзопланету на орбите солнцеподобной звезды.

Впервые Нобелевскую премию по химии вручили в 1901 году, с тех пор её лауреатами становились 181 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится в Стокгольме 10 декабря. Кроме медали, лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около 914,5 тыс. долларов).