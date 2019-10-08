Нобелевскую премию в области физики вручили за космологию и открытие экзопланет

Нобелевскую премию по физике вручили космологу Джеймсу Пиблзу «за теоретические открытия в физической космологии», астрофизику Мишелю Майору и астроному Дидье Кело — «за открытия экзопланет на орбите солнцеподобной звезды», сообщается в Twitter премии.

В 2018 году обладателями премии стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) за «революционные открытия в области лазерной физики». Премию присудили за два открытия: половину награды получил Эшкин с формулировкой «за оптические пинцеты и их применение в медицине», а другую половину — Муру и Стрикленд «за разработку ультракоротких световых импульсов». Открытия нобелевских лауреатов позволили значительно расширить область применения лазерных систем (от изготовления передовых материалов до медицины, в частности в операциях на глазах).

Накануне комитет Нобелевской премии назвал лауреатов премии в области медицины и физиологии: ими стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенца за исследование того, как клетки реагируют на наличие или отсутствие кислорода.

Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году, с тех пор её лауреатами становились 210 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится в Стокгольме 10 декабря. Кроме медали, лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около 914,5 тыс. долларов).