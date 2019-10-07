Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование реакции клеток на кислород

Нобелевская премия по медицине и физиологии 2019 года присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за исследование того, как клетки реагируют на наличие или отсутствие кислорода, сообщается в Twitter премии.

Учёные определили молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуко Хондзе за исследования в области терапии рака — они создали совершенно новый способ лечения этой болезни путём стимулирования способности иммунной системы атаковать раковые клетки.

Церемония награждения лауреатов пройдёт 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Размер Нобелевской премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон — около 950 тыс. долларов.