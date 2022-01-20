Нижнему Тагилу выделят 135 млн рублей на интеллектуальную транспортную систему 

По программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» Нижний Тагил получит из областного бюджета около 135 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Соответствующее постановление принято на заседании правительства Свердловской области. Согласно документу, деньги будут направлены в 2022 и 2023 годах. В этом году Нижний Тагил получит 62,2 млн рублей, в 2023 году — 72 млн рублей.

В прошлом году в Нижнем Тагиле установили 26 «умных» светофоров и 15 детекторов транспорта. Кроме того, в городе появились светофоры с дополнительной информационной секцией для водителей, напоминающей им про пешеходов. Также осенью прошлого года остановки оборудовали электронными табло, показывающими расписание движения транспорта. Дополнительно велась доработка и донастройка информационных систем и разрабатывалось программное обеспечение для управления маршрутами.

Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем стартовал в Нижнем Тагиле в 2020 году. Им занимается компания «УГМК-Телеком», она должна смонтировать и запустить автоматизированный комплекс управления дорожным движением в Нижнетагильской городской агломерации. Проект рассчитан на пять лет, всего на него планируется направить 400 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году на ИТС выделяли 67 млн рублей.

Интеллектуальная транспортная система предназначена для автоматической фиксации нарушений ПДД, управления светофорами. Она помогает мониторить условия движения в реальном времени, а также информировать участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта и наличии свободных мест на парковках.