В Нижнем Тагиле установили 26 «умных» светофоров 

В Нижнем Тагиле заработали 26 светофоров, которые установили специалисты компании «УГМК-Телеком» в рамках федеральной программы «Интеллектуальная транспортная система» (ИТС). Как рассказали в пресс-службе «УГМК-Телекома», из всех светофоров 13 были модернизированы и ещё 13 вновь смонтированы. Все обновлённые и вновь установленные светофоры оснащены дорожными контроллерами, которые позволяют управлять фазами на перекрёстке удалённо из диспетчерского центра. Сейчас режим работы светофоров может меняться в зависимости от времени суток и дорожной ситуации. Кроме того, часть светофорных объектов в городе используются в режиме трёхфазной работы, то есть потоки транспорта и пешеходов разделены и не осуществляют движение одновременно.

«Утренние и вечерние часы пик — это самые сложные в плане регулирования периоды, и программы координированного управления светофорным объектом сменяют друг друга гораздо более интенсивно, чем, например, днём, когда дорожное движение не столь интенсивное. Этот принцип даёт возможность операторам наблюдать за возрастающим или снижающимся потоком транспорта, анализировать его и, соответственно, регулировать нагрузку на те или иные участки улично-дорожной сети», — рассказывают в компании.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле стартовал глобальный проект по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети. Компания «УГМК-Телеком» должна смонтировать и запустить автоматизированный комплекс управления дорожным движением в Нижнетагильской городской агломерации. Проект рассчитан на пять лет, всего на него планируется выделить 400 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году на ИТС выделено 67 млн рублей.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) автоматически должна фиксировать нарушения ПДД, управлять светофорами, мониторить условия движения в реальном времени, а также информировать участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках. В рамках ИТС в Нижнем Тагиле ранее установили светофоры с дополнительной информационной секцией для водителей, напоминающей им про пешеходов. В октябре в городе появились электронные табло, показывающие расписание движения транспорта.