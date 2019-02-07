Николай Цуканов недоволен темпами улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов остался недоволен темпами улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле. Он заявил об этом во время своего визита в Тагил на совещании «О реализуемых промышленными предприятиями мерах по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду». В нём принял участие губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководители экологических служб крупнейших предприятий и города, представители природоохранной прокуратуры, областного Росприроднадзора.

«Экологические риски вносят существенный вклад в заболеваемость населения. Неблагоприятна демографическая ситуация. Большое влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают предприятия. Необходима реабилитация Черноисточинского пруда. В Тагиле действуют два мусорных полигона, которые уже почти выработали свой резерв. Все эти проблемные вопросы требуют решения. Предприятиям необходимо активно включиться в работу», — сказал Николай Цуканов.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле является одним из приоритетов для области. Также глава региона рассказал о реализации Комплексного плана по реабилитации Черноисточинского водохранилища, снижению техногенной нагрузки на город.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о плане мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшения качества питьевой воды. Программа была разработана с участием градообразующих предприятий, которые решили вложить в модернизацию оборудования для снижения выбросов загрязняющих веществ более двух миллиардов рублей. Сумма была определена после доработки проекта комплексного плана по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019–2024 годы. ЕВРАЗ НТМК сейчас готовится к техперевооружению доменных печей № 5 и № 6, модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок. На ВГОКе планируют закрыть Западный карьер, законсервировать шахту Магнетитовая, реконструировать участок дробления и усовершенствовать некоторые производственные процессы. Также мэр рассказал про ремонт 125 дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Оптимизация транспортных потоков позволит снизить нагрузку транспортных выхлопов, улучшить экологическую ситуацию, считает Пинаев.

Однако по итогам встречи Цуканов выразил недовольство темпами улучшения экологической ситуации в городе, отметив, что показатели улучшаются «очень медленно». Напомним, ранее сотрудники администрации президента после анализа ситуации по снижению вредных выбросов в атмосферу в стране выявили в Нижнем Тагиле отставание от показателей, отмеченных в майских указах.

Присутствовавший на совещании депутат Госдумы Алексей Балыбердин вернулся к теме тарифов на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле, попросив Цуканова вмешаться в ситуацию. Полпред напомнил, что законность «мусорных» тарифов сейчас проверяют прокуратура и ФАС и нужно дождаться результатов этой проверки. В начале совещания Цуканов подчёркивал, что местным чиновникам необходимо вести активную разъяснительную работу с жителями города, чтобы не допустить социальной напряжённости.

Цуканов отметил, что сегодняшний рабочий визит в Нижний Тагил — подготовка большого совещания о социально-экономическом развитии региона, которое состоится завтра в Екатеринбурге. Также полпред рассказал о своих впечатлениях от Нижнего Тагила, отметив, что одного раза для того, чтобы оценить город, недостаточно.