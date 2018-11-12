Заводы Нижнего Тагила потратят на снижение вредных выбросов более 2 млрд рублей

Тагильские предприятия вложат в модернизацию оборудования, необходимую для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города, более двух миллиардов рублей. Сумма стала известна после доработки проекта комплексного плана по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019–2024 годы, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

«Всего проект комплексного плана сегодня содержит 19 мероприятий, которые будут реализовывать промышленные предприятия города. Из них пять мероприятий обязуется выполнить ЕВРАЗ НТМК, три — Высокогорский ГОК, семь — “Уралвагонзавод” и четыре — МУП “Тагилэнерго”», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Программа по снижению вредных выбросов будет осуществляться в целях реализации национального проекта «Экология». По словам Кузнецова, в план вошли только самые эффективные мероприятия, одно из них — перевод автотранспорта на газомоторное топливо.

«При условии выполнения запланированных мероприятий снижение объёма загрязняющих веществ в атмосферный воздух Нижнего Тагила от стационарных источников составит 25,7 тысячи тонн, или 18,5%. Однако для достижения 20% снижения выбросов, как того требует национальный проект, план будет постепенно дополнен мероприятиями по сокращению выбросов от средних и мелких предприятий города», — добавил Алексей Кузнецов.

Напомним, для снижения вредных выбросов ЕВРАЗ НТМК сейчас готовится к техперевооружению доменных печей № 5 и № 6, модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок. На ВГОКе планируют закрыть Западный карьер, законсервировать шахту Магнетитовая, реконструировать участок дробления и усовершенствовать некоторые производственные процессы.

В этом году Нижний Тагил попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области.