Экономика

Заводы Нижнего Тагила потратят на снижение вредных выбросов более 2 млрд рублей

12.11.2018 16:52

Тагильские предприятия вложат в модернизацию оборудования, необходимую для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города, более двух миллиардов рублей. Сумма стала известна после доработки проекта комплексного плана по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019–2024 годы, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

«Всего проект комплексного плана сегодня содержит 19 мероприятий, которые будут реализовывать промышленные предприятия города. Из них пять мероприятий обязуется выполнить ЕВРАЗ НТМК, три Высокогорский ГОК, семь “Уралвагонзавод” и четыре МУП “Тагилэнерго”», рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Программа по снижению вредных выбросов будет осуществляться в целях реализации национального проекта «Экология». По словам Кузнецова, в план вошли только самые эффективные мероприятия, одно из них — перевод автотранспорта на газомоторное топливо.

«При условии выполнения запланированных мероприятий снижение объёма загрязняющих веществ в атмосферный воздух Нижнего Тагила от стационарных источников составит 25,7 тысячи тонн, или 18,5%. Однако для достижения 20% снижения выбросов, как того требует национальный проект, план будет постепенно дополнен мероприятиями по сокращению выбросов от средних и мелких предприятий города», добавил Алексей Кузнецов.

Напомним, для снижения вредных выбросов ЕВРАЗ НТМК сейчас готовится к техперевооружению доменных печей № 5 и № 6, модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок. На ВГОКе планируют закрыть Западный карьер, законсервировать шахту Магнетитовая, реконструировать участок дробления и усовершенствовать некоторые производственные процессы.

В этом году Нижний Тагил попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области.

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