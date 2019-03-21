«Не хотелось бы опускаться до уровня поликлиники». Руководство госпиталя Тетюхина рассказало тагильским депутатам, что думает о предложениях Минздрава по спасению учреждения

Сегодня на заседании Нижнетагильской гордумы депутаты обсудили возможные меры поддержки Уральского клинического лечебного-реабилитационного центра (УКЛРЦ). Перед народными избранниками выступили и. о. замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Ерёмкин, директор УКРЛЦ Алексей Щелкунов и главврач госпиталя Сергей Амзаев.

В своём докладе представитель областного Минздрава заявил, что по итогам ряда совещаний, в том числе с участием замгубернатора Павла Крекова, УКРЛЦ предложено увеличить объём оказываемых медицинских услуг жителям других субъектов Российской Федерации, расширить перечень услуг в рамках первичной медико-санитарной помощи, организовать центры здоровья и проводить профилактические медицинские осмотры. При этом Ерёмкин напомнил депутатам, что на территории региона в настоящий момент работают 15 медучреждений, оказывающих аналогичные услуги, из них 7 государственные.

«Предложения Минздрава интересны, — ответил главврач госпиталя Сергей Амзаев. — Они, конечно, направлены на развитие уровня медицины как в Нижнем Тагиле, так и в области, но это дополнительные направления, которые требуют детальной проработки. И мы готовы ими заняться, но есть некоторые моменты. Во-первых, нам нужны контактные лица, которые являются специалистами в этих направлениях, и второе — наш центр всё-таки оказывает высокотехнологическую медицинскую помощь, наше оборудование не имеет аналогов как в Свердловской области, так и в ближайших регионах. Поэтому не хотелось бы опускаться до уровня поликлиники и заниматься подбором средств личной гигиены».

Спикер гордумы Алексей Пырин поручил комиссии по соцполитике во втором квартале текущего года вернуться к обсуждению вопроса.

Напомним, в феврале почти 300 сотрудников госпиталя подписали открытое письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В документе говорится, что медицинский центр может закрыться уже через три месяца. Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра просят главу региона вмешаться в ситуацию и помочь в борьбе с Минздравом. Позже в Минздраве Свердловской области объяснили, что квоты пересматривают ежеквартально в соответствии с потребностью граждан, при этом очередь на проводимые центром операции (например, по эндопротезированию) в Свердловской области отсутствует. Ситуацию с функционированием реабилитационного центра могло бы исправить оказание помощи по госзаказу жителям других регионов, и на федеральном уровне этот вопрос обсуждался, но так и не был решён.