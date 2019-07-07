Найдены живыми 30 иркутчан, числившихся пропавшими без вести в зоне паводка

В Иркутской области сотрудники полиции нашли 30 человек, которых считали без вести пропавшими в зоне паводка.

«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек. Погибло 22 человека», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу правительства региона.

В зоне паводка уже провели откачку воды, очистили 4,7 тысяч подворий и 37 улиц. Было вывезено почти 4 тысячи кубометров мусора.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошёл паводок. Стихия затронула 107 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали почти 35 тысяч человек. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что власти региона и муниципалитеты не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.

Если вы хотите оказать помощь пострадавшим от паводка, с 3 июля по 3 августа Нижнетагильское отделение Красного Креста будет собирать гуманитарную посылку для жителей Иркутской области.

Также 5 июля в Нижнем Тагиле прошло аппаратное совещание, на котором глава города Владислав Пинаев попросил чиновников материально помочь жертвам наводнения.