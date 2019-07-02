Иркутский губернатор заявил, что власти не получали от МЧС предупреждения о наводнении

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в городе Тулуне заявил, что власти региона и муниципалитеты не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении, пишет ТАСС.

«Службами, которые должны были это делать (информировать о повышении воды), власти не были проинформированы. И областные, и городские», — заявил Левченко.

Ранее жители Тулуна сообщали, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном потопе, и из-за этого многие не успели собрать необходимые вещи и вовремя покинуть свои дома.

«Смотрела выступление нашего мэра, когда он отчитывался Путину [по чрезвычайной ситуации из-за наводнения], и просто хотелось подойти и плюнуть ему в лицо. Он сказал, что люди были оповещены, но они до конца не верили, поэтому никто не уходил. Такого не было, люди не были оповещены, они вообще не были к этому готовы. Сестра моего мужа говорит, что они спасались на крыше, потому что не ожидали такого», — рассказала местная жительница Алена Баженова.

По её словам, чиновники и спасатели были уверены, что местная дамба выдержит, просили горожан успокоиться, поэтому никто не собирал вещи. Однако мощный поток воды снёс гидрологическое сооружение и далее — многочисленные частные дома.

Согласно последним данным, при наводнении погибли 16 человек, ещё 13 человек пропали без вести. В региональном управлении МЧС сообщают, что за медицинской помощью обратилось 1303 человека.

«Госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребёнок, основной диагноз — переохлаждение», — говорят в ведомстве.

С 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населённых пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек. Из затопленных территорий эвакуировали свыше 2,5 тысяч жителей. В регионе разрушены 13 автомобильных мостов, закрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По словам синоптиков, последний раз такой паводок в Приангарье был 180 лет назад. Сейчас в отдельных районах начинаются восстановительные работы.